Талібан формує раду Афганістану з 12 осіб

Для управління Афганістаном терористичний рух Талібан, яка захопила владу в країні, має намір сформувати раду з 12 осіб, повідомило Foreign Policy з посиланнями на джерела, близькі до керівництва талібів.

За словами співрозмовників видання, до складу ради увійдуть деякі поступливі члени колишнього уряду, щоб нова адміністрація виглядала прийнятною для міжнародного співтовариства.

До складу ради, за даними видання, увійдуть три найвпливовіших особи – лідер політичного крила талібів мулла Абдул Гані Барадар, син засновника Талібану мулла Мухаммад Якуб і високопоставлена ​​фігура пов’язаної з талібами терористичної структури Мережа Хаккані Халіл Хаккані. Останній внесений в чорні списки ООН і США, наголошується в публікації.

За інформацією від близького до Барадару і Якубу джерела, місце в раді передбачалося запропонувати Ахмаду Масуду, який після захоплення влади талібами очолив сили опору руху Талібан в провінції Панджер. Але, вважає журнал, включення Масуда до складу ради малоймовірно.

Керівництво руху хоче виглядати якомога більш інклюзивним, заявили різні джерела. Неофіційні переговори по формуванню органу влади вже почалися керівництвом талібів з координаційною радою, створеною колишнім президентом Хамідом Карзаєм і главою Вищої ради з національного примирення Афганістану Абдуллою Абдуллою.

15 серпня 2021 року таліби взяли Кабул. Вони заявили, що звільнили Афганістан та вважають війну, яку вели, завершеною. Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни.

Джерело: Foreignpolicy