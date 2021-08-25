Талібан допомагає виводити людей з Афганістану – Байден

Президент США Джо Байден за підсумками віртуального саміту G7 заявив, що Талібан допомагає з виведенням американських громадян з Афганістану.

За його словами, зусилля щодо евакуації з метою допомогти людям залишити країну йдуть повним ходом, щоб встигнути до 31 серпня.

Американський лідер зазначив, що перебування військ США після цієї дати збільшує ризик нападів бойовиків Ісламської держави.

Він повідомив, що за останні 12 годин із Афганістану вдалося евакуювати понад 6 тис. осіб, і США збираються збільшити кількість рейсів, щоб прискорити процес.

Безпечна евакуація людей із Афганістану навіть після 31 серпня – одна з умов, висунутих Талібану лідерами G7 за підсумками віртуального саміту. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Ця стосується іноземців, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях, а також афганців, які побажали залишити країну.