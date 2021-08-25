Талібан заборонив країнам Заходу евакуювати афганців

Терористична організація Талібан виступила проти евакуації афганців, які намагаються покинути захоплену країну.

Відповідну заяву зробив під час прес-конференції представник талібів Забіулла Муджахід.

За його словами, іноземці можуть продовжити безпечну евакуацію до крайнього терміну, який встановлено на 31 серпня.

Зі свого боку всі громадяни Афганістану, які прагнуть втекти з країни, повинні повернутися додому. Муджахід запевнив, що афганці не зазнають репресій з боку талібів.

– Дорогу заблоковано. Афганці не зможуть дістатися до аеропорту Кабула, але іноземцям проїзд дозволено. Ми забороняємо евакуацію афганців, оскільки нас це не влаштовує, – сказав представник терористичної організації.

За його словами, всі лікарі та вчені зобов’язані продовжити роботу в Афганістані. У відповідь офіційний представник Білого дому Джен Псакі сказала, що таліби не мають права перешкоджати евакуації афганців, які отримали дозвіл не еміграцію до США та інших країн Заходу.

Нагадаємо, таліби відмовилися продовжувати крайній термін евакуації, наполягаючи, щоб процес було повністю завершено до 31 серпня.

Терористична організація зажадала від США та Великої Британії до цієї дати повністю вивести війська з Афганістану.

Покинути країну після захоплення намагаються 3,5 млн громадян, які скупчилися в аеропорту, очікуючи, коли їх зможуть вивезти.