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Абрамова Юлія |

Британія, США і Австралія через загрозу терактів закликали співвітчизників покинути аеропорт Кабула

кабул афганістан аеропорт

США і Велика Британія закликали своїх громадян покинути аеропорт Кабула і уникати поїздок туди через загрози безпеці життя і здоров’я.

Країни випустили попередження пізно ввечері в середу, оскільки тисячі людей досі перебувають всередині й зовні аеропорту, чекаючи вильоту.

А міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила про високу загрозу терактів у районі аеропорту в Кабулі у четвер.

– Існує постійна і дуже висока загроза теракту, – сказала Пейн у Канберрі.

Понад 82 тис. іноземців відлетіли з Кабула після того, як столиця Афганістану потрапила до Талібану. Країни поспішають евакуювати людей до крайнього терміну 31 серпня.

– Таліби пообіцяли дозволити іноземцям та афганцям залишати країну і після 31 серпня, – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Однак наразі країни рекомендують своїм громадянам, а також власникам в’їзних віз покинути цей район.

– Ця небезпека і ці ризики збільшувалися щодня, це ми завжди знали, і саме тому ми діяли такими високими темпами, якими тільки могли, – додала міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

Австралія допомогла евакуювати близько 4 тис. громадян з кабульського аеропорту, зокрема 1,2 тис. лише за останню ніч.

Джерело: BBC News

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