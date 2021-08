У парламенті Вірменії 25 серпня спалахнули дві масові бійки між депутатами.

Член правлячої партії Громадський договір Айк Саргсян розкритикував та назвав зрадниками міністрів оборони країни, за часів яких людей звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком.

Він зазначив, що корупція серед військового керівництва стала причиною поразки Вірменії у конфлікті з Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

У відповідь на це колишній глава оборонного відомства Сейран Оганян кинув в нього пляшку, після чого у конфлікт втрутилися й інші парламентарії. Потім депутати почали жбурляти один в одного пляшки з різних кінців залу.

Через сутички депутатів у парламенті оголосили перерву, після якої у залі сталася ще одна бійка після виступу депутата від фракції Вірменія Ваге Акопяна.

Щойно в хід пішли кулаки спікер парламенту Ален Симонян закликав припинити трансляцію.

Armenia’s National Assembly on Wednesday had its third brawl in two days, after an opposition party leader who criticized the government was violently attacked on the chamber floor by pro-government parliament members. pic.twitter.com/EY7FwujCBF

— CBS News (@CBSNews) August 25, 2021