В аеропорту Кабула після зльоту таліби обстріляли італійський літак із 98 пасажирами

Жінка-пілот ВПС Італії здійснила аварійний маневр ухилення, який дозволив літаку C130J під час зльоту в аеропорту Кабула, ухилитися від куль талібів.

На борту перебували 98 громадян Афганістану. Зазначається, що внаслідок обстрілу поранених і вбитих серед пасажирів та екіпажу немає.

Вогонь відкрили, коли літак вже піднявся у небо, двигуни працювали на максимальній потужності, щоби транспорт міг злетіти.

ЗМІ переають, що пілот проявила холоднокровність і виконала небезпечний маневр, відхилившись від зазначеної траєкторії через обстріли з кулеметів.

Потім літак продовжив свій шлях по запланованому маршруту й доставив біженців на авіабазу в Кувейті. Звідти афганців переправили до Італії на танкері.

США і Велика Британія закликали своїх громадян покинути аеропорт Кабула і уникати поїздок туди через загрози безпеці життя і здоров’я.

Країни випустили попередження пізно ввечері в середу, оскільки тисячі людей досі перебувають всередині й зовні аеропорту, чекаючи вильоту.

А міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила про високу загрозу терактів у районі аеропорту в Кабулі у четвер.