Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Байдена та Гарріс попередили про новий теракт в аеропорту Кабула

джен псакі

Агентство національної безпеки США попередило Джо Байдена та Камалу Гарріс про високу ймовірність нової терористичної атаки поблизу кабульського аеропорту вже найближчими днями.

Відповідне застереження американський лідер та віце-президент отримали вранці у п’ятницю, 27 серпня, заявила офіційний представник Білого Дому Дженніфер Псакі.

Через це контингент військовослужбовців США, розміщений на аеродромі, переведено в режим підвищеної бойової готовності.

– Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом. Наші військові вивозять повітрям тисячі людей кожні кілька годин. Вони як і раніше віддають пріоритет евакуації решти американців, що бажають виїхати. Американська армія використовує усі доступні засоби, щоб безпечно доставити громадян США до аеропорту, – сказала вона.

Водночас Байден віддав розпорядження державному секретарю Ентоні Блінкену використовувати всі дипломатичні важелі, щоб забезпечити можливість виїзду громадян третіх країн і афганців з візами після 31 серпня.

Президент США також дозволив армії застосовувати всі доступні їм засоби для гарантування безпеки кабульського аеропорту і військового контингенту, який там розташований.

Читайте
Ми помстимося, але відкладати евакуацію не будемо: Байден про теракт у Кабулі

Відзначається, що віце-президент не була присутня на зустрічі особисто, а прослухала інформацію через захищений канал відеозв’язку.

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка