Байдена та Гарріс попередили про новий теракт в аеропорту Кабула

Агентство національної безпеки США попередило Джо Байдена та Камалу Гарріс про високу ймовірність нової терористичної атаки поблизу кабульського аеропорту вже найближчими днями.

Відповідне застереження американський лідер та віце-президент отримали вранці у п’ятницю, 27 серпня, заявила офіційний представник Білого Дому Дженніфер Псакі.

Через це контингент військовослужбовців США, розміщений на аеродромі, переведено в режим підвищеної бойової готовності.

– Наступні кілька днів цієї місії будуть найнебезпечнішим періодом. Наші військові вивозять повітрям тисячі людей кожні кілька годин. Вони як і раніше віддають пріоритет евакуації решти американців, що бажають виїхати. Американська армія використовує усі доступні засоби, щоб безпечно доставити громадян США до аеропорту, – сказала вона.

Водночас Байден віддав розпорядження державному секретарю Ентоні Блінкену використовувати всі дипломатичні важелі, щоб забезпечити можливість виїзду громадян третіх країн і афганців з візами після 31 серпня.

Президент США також дозволив армії застосовувати всі доступні їм засоби для гарантування безпеки кабульського аеропорту і військового контингенту, який там розташований.

Відзначається, що віце-президент не була присутня на зустрічі особисто, а прослухала інформацію через захищений канал відеозв’язку.