Колишній віце-канцлер Австрії отримав умовний термін через пожертву в €10 тисяч

Екс-голову Партії свободи Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе, який раніше займав пост віце-канцлера країни, було засуджено до 15 місяців умовного ув’язнення у справі про корупцію.

Відповідний вирок було винесено за пожертвування на адресу партії керівником віденської клініки Вальтером Грубмюллером в розмірі 10 тис. євро.

Грубмюллер, який є гарним другом Штрахе, також отримав 12 місяців позбавлення волі умовно.

При цьому колишнього віце-канцлера виправдали у справі про поїздку на Корфу під час його перебування на посаді.

Обидва фігуранти справи відмовилися визнати себе винними і планують оскаржити вирок в апеляційній інстанції.

Штрахе займав пост віце-канцлера Австрії з грудня 2017 по травень 2019 року, коли його партія входила в коаліцію з консерваторами чинного канцлера Себастьяна Курца.

Парламентська більшість розвалилася після так-званої справи Ібіци та публікації компрометуючого відеозапису зі Штрахе.

Той зустрічався з росіянкою Оленою Макарової, яка є племінницею одного з російських олігархів, близьких до оточення президента РФ Володимира Путіна. Вона нібито планувала відмивати кошти, отримані незаконним шляхом, через інвестиції в Австрію.

Фото: Facebook Heinz-Christian Strache