Ми помстимося, але відкладати евакуацію не будемо: Байден про теракт у Кабулі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден присягнувся помститися бойовикам терористичної організації Ісламська Держава за смерть 13 військовослужбовців в результаті терористичного акту в аеропорту Кабулу.

Це наймаштабніші одноразові втрати американських військ за всю 20-річну операцію в Афганістані.

При цьому крайній термін закінчення евакуаційної операції – 31 серпня, зміщувати не будуть, заявив він на прес-конференції в четвер.

– Ми відповімо потужними точковими ударами в тому місці і в той час, які вважатимемо за потрібне. Терористи ІГ ніколи не переможуть. У нас є підстави вважати, що ми вже знаємо, хто організатор вибухів. Але я поки що не впевнений в цьому, – заявив Байден.

За його словами, США залишають за собою право завдавати ударів як по бойовиках ІГ, так і по об’єктах їх інфраструктури в Афганістані.

Крім того, президент США також доручив розробити відповідні плани по знищенню сил і засобів терористів.

При цьому в Пентагоні зазначили, що готові до нових терористичних атак на аеропорт Кабула і вже вживають заходів щодо їх запобігання.