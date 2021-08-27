США і Британія прискорюють евакуацію людей з Афганістану після вибухів в аеропорту

У п’ятницю, 27 серпня, поновилися евакуаційні рейси з аеропорту Кабула, де напередодні сталися два потужні вибухи, в результаті яких загинули більше 170 людей.

В основному загинули громадяни Афганістану, які намагалися покинути країну, проте серед жертв також 13 американських військовослужбовців, ще 18 громадян США отримали поранення.

Відповідальність за вибухи взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

Водночас військові попереджають, що із виходом американських військ по аеропорту можуть бути нанесені нові удари.

Натомість президент США Джо Байден заявив, що Америка не залишить напад без відповіді й військові, розміщені в регіоні, вже розшукують винуватців трагедії.

Також повідомляється, що медичний персонал у лікарнях Кабула недостатньо досвідчений і оснащений, оскільки безліч медиків втекли з міста після його захоплення талібами.

Незважаючи на попередження американських військовослужбовців про підготовку нових терактів, від самого ранку в аеропорту Кабула знову скупчилися натовпи біженців, які досі сподіваються втекти з країни.

Евакуацією продовжують займатися сили США і Великобританії, проте більшість країн прийняли рішення припинити вивезення людей після нападу на аеропорт.

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Очільник Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі підтвердив, що аеродром залишається вразливою мішенню для терористів.

Зокрема є інформація про підготовку ракетних атак на повітряні ворота Кабула, а також великих терактів на замінованих машинах і вантажівках.

Тільки за минулі 24 години з Кабула вилетіло 35 військових літаків США і 54 евакуаційних рейси країн коаліції, на яких було вивезено 12,5 тис. осіб.

Згідно з інформацією Білого дому, з початку евакуаційної операції з країни вже вивезли близько 105 тис. людей.