У найближчі години можливий новий теракт в аеропорту Кабулу – Байден

У неділю, 29 серпня, може статися нова атака терористичної організації Ісламська держава на аеропорт Кабулу.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, передає прес-служба Білого Дому.

За його словами, напад бойовиків може статися вже у найближчі кілька годин.

– Ситуація в Кабулі надзвичайно небезпечна. Я дав вказівку вжити всіх можливих заходів для визначення пріоритету захисту американських військових і надав командуванню всі необхідні повноваження, ресурси і плани для захисту наших громадян, – сказав американський лідер.

За його словами, незважаючи на обстановку, що склалася США продовжує евакуювати мирних мешканців Афганістану. Лише за минулу добу американські військові літаки вивезли майже сім тисяч осіб, серед яких сотні американців.

Крім того, тривають консультації щодо можливості надання допомоги жителям Афганістану вже після того, як американські військові покинуть територію країни.

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Байден також додав, що вчорашня атака на одного з ватажків ІГ була не останньою і він не заспокоїться, доки всіх терористів, відповідальних за вибух в Кабулі, в результаті якого загинули американські військові і сотні мирних громадян, не буде знищено.

Джерело: прес-служба Білого Дому