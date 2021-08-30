ІДІЛ взяла на себе відповідальність за ракети, випущені в аеропорту Кабула

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за ракетний обстріл аеропорту Кабула за день до закінчення терміну виходу американських військ з країни.

Білий дім, який підтвердив напад, заявив, що операції з евакуації в аеропорту не перериваються, додавши, що президента США Джо Байдена проінформували про останню ракетну атаку, спрямовану на аеропорт Хаміда Карзая в Кабулі, в понеділок вранці.

Відповідальність за напад взяло на себе озброєне угруповання ІДІЛ (ISIS). В аеропорту було випущено шість ракет Катюша.

Атака сталася наступного дня після того, як американські сили здійснили другу атаку безпілотників в Афганістані після теракту смертника. В результаті загинуло майже 200 людей. Серед загиблих також було щонайменше 13 американських військових.

– З милості Всемогутнього Бога, солдати Халіфату націлили шість ракет Катюша на міжнародний аеропорт Кабула, – йдеться в повідомленні терористів.

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29 серпня США завдали авіаудару по автомобілю, в якому їхали кілька терористів-смертників ІДІЛ, перш ніж вони змогли нанести удар по аеропорту Кабула і завадити американській військовій евакуації.

За словами Забіхула Муджахида, представника терористичного угрупування Талібан, яке захопило владу в Афганістані, удар США був спрямований на терориста-смертника, який сидів за кермом автомобіля, завантаженого вибухівкою.

Джерело: Aljazeera