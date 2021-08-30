По аеропорту Кабула випущено п’ять ракет, але вони були перехоплені системою протиракетної оборони.

Чиновник США, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що ракети були випущені рано-вранці в понеділок.

Початкові звіти не вказують на втрати США, але ця інформація може змінитися, додав чиновник.

Раніше в неділю американські війська здійснили удар безпілотником у Кабулі, спрямований на терориста -смертника у транспортному засобі, який мав намір напасти на аеропорт.

Наразі нарастає стурбованість тим, що бойовики Ісламської держави розпочнуть подальші атаки на аеропорт, оскільки американські війська поспішають евакуювати решту американських громадян та афганців, які перебувають у групі ризику, перш ніж конкурувати з власним виведенням до 31 серпня.

Раніше чиновники попереджали, що бойовики ІДІЛ-К прагнуть атакувати аеропорт ракетами. Але Сполучені Штати мають досвід протидії таким ракетам, насамперед в Іраку, і вже встановили системи протиракетної оборони.

– Ми знаємо, що вони ІДІЛ-К хотіли б підняти туди ракету, якби могли, – сказав голова Центрального командування США генерал Френк Маккензі.

Маккензі додав, що США мають систему протиракетного та мінометного обстрілу – досить хороший захист від ракетного нападу.

28 серпня президент США Джо Байден заявив, що ситуація на місцях залишається надзвичайно небезпечною, і що його військові начальники сказали йому, що ще одна атака бойовиків є дуже ймовірною протягом наступних 24-36 годин.