Внаслідок авіаудару США в Кабулі загинули дев’ятеро людей, серед них були діти – CNN

Внаслідок удару, який нанесли США по начиненому вибухівкою автомобілю в Кабулі, загинули дев’ятеро мирних жителів, оскільки потужним вибухом було зруйновано ще й житловий будинок.

Серед загиблих – шестеро дітей. Наймолодшою з них була дворічна дівчинка.

Удар по автомобілю, яким керував смертник, що хотів влаштувати теракт в аеропорту Кабула, завдали з безпілотника прямо в житловому кварталі афганської столиці.

Військові США спочатку не коментували інформацію про жертви серед мирних жителів, але пізніше визнали цей факт.

– Ми знаємо, що були потужні вибухи, які призвели до знищення автомобіля, оскільки всередині нього була велика кількість вибухівки. Через це могли бути додаткові постраждалі. Ми ведемо розслідування. Ми вкрай засмучені через можливі жертви серед невинних людей, – говорить представник Центрального командування США капітан Білл Урбан.

29 серпня у столиці Афганістану у місті Кабул знову прогримів потужний вибух. У Пентагоні підтвердили, що удар з американського безпілотника був спрямований на автомобіль з терористами, що планували атаку в Кабулі.

Ще один теракт у Кабулі стався увечері 26 серпня. Два вибухи пролунали в епіцентрі операції з евакуації – поблизу аеропорту.

Внаслідок теракту у Кабулі загинуло багато афганців, а також 13 військовослужбовців США. Щонайменше 150 осіб зазнали поранень.