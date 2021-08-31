Байден: Евакуація з Афганістану – найбільша повітряна операція в історії США

За останні 17 днів американські військові здійснили найбільшу в історії США повітряну операцію з евакуціі людей із Афганістану. Про це заявив президент Джо Байден за підсумками виведення військ.

Він також подякував усім, хто брав участь в цій небезпечній операції.

– Вони зробили це з неперевершеною мужністю, професіоналізмом і рішучістю. Тепер наша 20-літня військова присутність в Афганістані закінчилася, – сказав Байден.

За його словами, в цілому вдалося евакуювати понад 120 тис. громадян США, країн-союзниць і Афганістану.

Американський лідер анонсував своє звернення до нації з приводу рішення не продовжувати присутність США в Афганістані після 31 серпня, зазначивши, що це був найкращий спосіб захистити життя військових.

Байден також повідомив, що доручив держсекретареві координувати з міжнародними партнерами безпеку виїзду американців, афганських партнерів та іноземних громадян, які хочуть покинути Афганістан. Це передбачено резолюцією Ради Безпеки ООН, прийнятою 30 серпня. Згідно з документом, Талібан має забезпечити свободу пересування.

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США до опівночі 31 серпня завершили евакуацію американських дипломатів та військових із Афганістану.

Сполучені Штати більше не контролюють аеропорт Кабула та повітряний рух у ньому. Летовище перейшло під контроль Талібану.