Заколотники з руху Талібан влаштували салюти з автоматичної зброї в Кабулі, святкуючи таким чином вихід військових США з Афганістану.

Таліби відзначили, що відтепер Афганістан повністю незалежний.

В столиці були чутні звуки автоматних черг, в небі – сліди від трасуючих куль.

Як зазначило джерело, близьке до антіталібовскому Фронту національного опору, вночі з двох напрямків таліби здійснили штурм Панджшерської долини.

– Таліби атакували передові пости Фронту з двох напрямків: з боку долини Андароб, в провінції Баглан, а також з боку міста Джабаль-ус-Сирадж. Наступ талібів було відбито без особливих зусиль, – повідомило джерело.

За його словами, втрати екстремістів в напрямку Андароб склали 85 убитими, 108 пораненими. У боєзіткнення під Джабаль-ус Сіраджа було вбито 12 бойовиків Талібану, ще 26 поранено.

Серед захисників провінції Панджшер також є поранені, відзначило джерело.

Джерело: Sky News