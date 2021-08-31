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Абрамова Юлія |

Таліби проголосили Афганістан повністю незалежним і зазнали втрат при штурмі провінції Панджшер

афганістан

Заколотники з руху Талібан влаштували салюти з автоматичної зброї в Кабулі, святкуючи таким чином вихід військових США з Афганістану.

Таліби відзначили, що відтепер Афганістан повністю незалежний.

В столиці були чутні звуки автоматних черг, в небі – сліди від трасуючих куль.

Як зазначило джерело, близьке до антіталібовскому Фронту національного опору, вночі з двох напрямків таліби здійснили штурм Панджшерської долини.

– Таліби атакували передові пости Фронту з двох напрямків: з боку долини Андароб, в провінції Баглан, а також з боку міста Джабаль-ус-Сирадж. Наступ талібів було відбито без особливих зусиль, – повідомило джерело.

За його словами, втрати екстремістів в напрямку Андароб склали 85 убитими, 108 пораненими. У боєзіткнення під Джабаль-ус Сіраджа було вбито 12 бойовиків Талібану, ще 26 поранено.

Серед захисників провінції Панджшер також є поранені, відзначило джерело.

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Джерело: Sky News

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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