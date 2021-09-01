Може повторитися: Дуда про події Другої світової війни

Віра в те, що Польщі ніколи більше не доведеться захищатися від агресії, є серйозною небезпекою для держави.

Про це заявив президент країни Анджей Дуда в своїй промові з нагоди 82-ї річниці від початку Другої світової війни.

– Наївно вірити, що події Другої світової війни ніколи не повторяться. Цього можна уникнути лише в тому разі, якщо ми будемо сильними та рішучими. Якщо агресор знатиме, що нападати на нас не можна, бо отримає жорстку відсіч, – заявив він.

За словами польського лідера, мир у Європі не триватиме вічно, але Польща ніколи більше не дозволить порушити свої кордони.

Дуда нагадав, що геополітична ситуація у світі за останні роки значно погіршилася, а конфлікти між країнами набули гібридного характеру.

При цьому польський лідер наголосив, що Варшава непохитно дотримуватиметься власних зобов’язань в рамках НАТО, а також надаватиме підтримку своїм союзникам і партнерам, які її потребують.

Нагадаємо, минулого тижня Польща завершила будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.

Таке рішення було ухвалено через наплив нелегальних мігрантів з території цієї країни.

За даними місцевих правоохоронних органів, щодня на територію Польщі намагаються потрапити близько сотні нелегалів.

Джерело: PAP