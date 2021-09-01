Лідерів терористичного угрупування Талібан закликають включити жінок до майбутньої структури управління.

Таку заяву висунула спеціальний представник ООН Праміла Паттен.

– Я приймаю до уваги публічні зобов’язання, взяті представником Талібану щодо відстоювання прав жінок в рамках ісламу, включаючи їхнє право працювати, здобувати вищу освіту та брати активну роль у суспільстві, а також відвідувати школу, – заявила представник ООН.

На думку Паттен, негайне включення жінок до структури управління нового керівництва в Афганістані стане остаточним лакмусовим папірцем для талібів.

Також, за її словами, повний розвиток афганської країни та справа миру вимагають рівної та значущої участі жінок у всіх сферах, включаючи громадське та політичне життя.

– Керівництво Талібану має вжити сміливих кроків, щоб повністю включити жінок до прийняття рішень на всіх рівнях, як на національному, так і на міжнародному, – зазначила вона.

Паттен додала, що жінки повинні продовжувати робити свій внесок у досягнення цілей рівності, розвитку та миру.

25 серпня таліби закликали афганських жінок, які працюють, залишатися вдома. Це рішення нібито має бути тимчасовим, поки не створять для них безпечних умов.

Водночас представник Талібану запевнив, що жінкам дозволять працювати, вчитися та брати активну участь в житті суспільства, однак в рамках ісламського закону.

15 серпня 2021 року таліби знову захопили владу в Афганістані. Це може загрожувати прогресу, якого вдалося досягти жінкам протягом останніх 20 років.

Детальніше про ситуацію в Афганістані, та як таліби порушують права жінок читайте у нашому матеріалі.

Джерело: ООН