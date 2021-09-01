З нетерпінням чекаю на зустріч з Зеленським у Білому домі – Байден

Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться 1 вересня.

Про це він написав у своєму Twitter. Джо Байден запевнив, що під час зустрічі підтвердить прихильність США суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України.

– Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України, – написав він.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. — President Biden (@POTUS) September 1, 2021

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться в Овальному кабінеті Білого дому 1 вересня о 14.00 за Вашингтоном (о 21.00 за Києвом). За попередньою інформацією, вона триватиме близько 2,5 години.

Очікується, що президенти обговорять три питання: безпекове (зокрема у контексті агресії РФ проти України), енергетичної безпеки та реформ в Україні. Також, ймовірно, обговорять важливі питання щодо окупованого Криму і війни на Донбасі.

Онлайн-трансляцію зустрічі Зеленського і Байдена дивіться на Фактах ICTV.