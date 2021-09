З нетерпінням чекаю на зустріч з Зеленським у Білому домі – Байден

Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться 1 вересня.

Про це він написав у своєму Twitter. Джо Байден запевнив, що під час зустрічі підтвердить прихильність США суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України.

I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America’s commitment to Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.

