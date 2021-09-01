Жодна терористична організація Афганістану не здатна атакувати США – Псакі

Вашингтон не вірить в можливість будь-якої терористичної організації з Афганістану здійснити атаку на території Сполучених Штатів Америки.

Про це на брифінгу для преси повідомила прес-секретар Білого Дому Джейн Дженніфер Псакі.

– Між нападом на американські війська у Кабулі і терактом на території США – величезна різниця. Ми продовжимо боротьбу з тероризмом у Афганістані, але для цього нам не потрібна наземна операція, – заявила вона.

За словами Псакі, президент США Джо Байден та американські спецслужби зобов’язані зробити все можливе, щоб запобігти подібному сценарію.

Спікер Білого Дому також зазначила, що Вашингтон не дозволяв диктувати терористам часові рамки евакуаційної операції і після теракту в Кабулі з Афганістану було вивезено десятки тисяч осіб.

Вона також зазначила, що сформований бойовиками терористичної організації Талібан уряд Афганістану зможе отримати доступ до глобального ринку та активів, заморожених в США, лише в тому випадку, якщо буде дотримуватися прав людини, в тому числі нададуть можливість жінкам працювати та здобувати освіту.

Псакі наголосила, що у Сполучених Штатів достатньо економічних важелів впливу на талібів, серед яких санкції, які координуються з американськими союзниками по усьому світу.

Нагадаємо, раніше президент США пояснив виведення американських військ з Афганістану тим, що альтернативою цьому була ескалація насильства в країні.

За його словами, в такому випадку необхідно було б перекидати в країну додатковий контингент, що не відповідає національним інтересам Америки.

Він також зазначив, що, незважаючи на завершення евакуаційної операції, США готові вивезти з Афганістану всіх своїх громадян, які цього побажають.

Джерело: прес-служба Білого Дому