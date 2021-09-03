Каталонські сепаратисти намагалися заручитися підтримкою російських спецслужб

Радник екс-президента Каталонії Карлеса Пучдемона Жозеп Льюїс Алай у 2019 році зустрічався в Москві з високопоставленими представниками російських спецслужб, щоб заручитися їхньою підтримкою у питанні відділення регіону від Іспанії.

Таку інформацію оприлюднили американські ЗМІ з посиланням на матеріали європейської розвідки.

Алай зустрічався з екс-співробітниками російської розвідки Оленою Вавиловою та Андрієм Безруковим, а також колишнім очільником контррозвідки ФСБ Олегом Сиромолотовим.

Крім того, каталонський політик проводив переговори із журналістом Євгеном Примаковим, який у 2019 році вів передачу Міжнародний огляд на одному з пропагандистських телеканалів, а нині очолює Росспівробітництво.

На думку західних спецслужб, ця організація займається прикриттям для російських розвідоперацій.

Пучдемон підтвердив факт відвідування Алаєм РФ, однак стверджує, що поїздка була суто діловою, а її метою була підтримка контактів із офіційними особами РФ та місцевими журналістами.

У свою чергу радник екс-президента Каталонії визнав факт зустрічі з Безруковим та Вавиловою, які працювали у США під псевдонімами Дональд Гітфілд і Трейсі Фолі.

За словами Алая, Вавилова після повернення до Росії написала книгу Жінка, яка вміє зберігати таємниці, а він за допомогою росіянина Олександра Дмитрієнка переклав її каталонською мовою. Останнього іспанське Міністерство юстиції також підозрює у зв’язках зі спецслужбами РФ.

Згідно з інформацією американських ЗМІ, підтримка іспанських сепаратистів відповідає стратегії президента Росії Володимира Путіна, який прагне посіяти розбрат на Заході.

Незабаром після повернення Алая в Барселону було організоване угруповання Демократичне цунамі, яке влаштовувало масові акції протесту по всій Каталонії.

Іспанська поліція вважає, що за діяльністю угруповання стоїть радник Пучдемона.