Забезпечити виведення російських військ з Придністров’я і утилізацію боєприпасів із простроченим терміном придатності, що зберігаються там, можна лише шляхом дипломатичних переговорів з РФ.

Таку думку висловив віце-прем’єр Молдови з реінтеграції Владислав Кульмінский в ефірі місцевого телеканалу.

За його словами, позиція Кишинева з цього питання завжди була незмінною і послідовною.

– Молдова – нейтральна держава, і цей нейтралітет необхідно повністю забезпечити. Це стосується як двосторонніх, так і з багатосторонніх відносин, – заявив чиновник.

Він також виступив за міжнародний контроль над утилізацією старих радянських боєприпасів у селі Колбасна на лівому березі Дністра.

Чиновник зазначив, що ці теми обговорювалися під час візиту до Кишинева заступника голови адміністрації російського президента Дмитра Козака.

– Не можна сказати, що ми прийшли до якихось угод, тому що візит був нетривалим. В принципі нічого нового не було сказано, – розповів молдавський віце-прем’єр.

Кульмінский зазначив, що в Колбасні зберігається близько 20 тис. тонн боєприпасів, у половини з яких вийшов термін придатності.

Він також наголосив, що утилізація снарядів – питання не геополітики, а фізичної безпеки місцевих жителів.

Источник: Publika TV