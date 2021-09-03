У Філадельфії померла дев’ятимісячна дівчинка з Афганістану, яка прибула до США евакуаційним рейсом.

Дитині стало зле в літаку. Екіпаж військово-транспортного літака С-17 попросив наземні служби про медичну допомогу та пріоритетне прибуття.

Під час польоту дівчинці надали невідкладну медичну допомогу, однак на час приземлення літака о 21.16 2 вересня в неї зникли будь-які реакції.

Дитину на злітній смузі зустрів персонал швидкої медичної допомоги разом із перекладачем. Її разом із батьком повезли до місцевої лікарні.

Врятувати життя немовляті не вдалось – о 22.10 лікарі констатували смерть.

– Наші думки та молитви – з батьками та родиною дитини, – говорить прес-секретар Міністерства оборони США підполковник Кріс Мітчелл.

Смерть дівчинки розслідує спецпідрозділ поліції Філадельфії, а її причини – офіс медичного експерта.

Рейс із евакуйованими із Афганістану прямував із авіабази Рамштайн у Німеччині.

15 серпня угруповання Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул. Після цього президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Іноземні країни почали масову евакуацію громадян.

Контроль аеропорту в Кабулі та повітряного руху в ньому Сполучені Штати припинили 31 серпня. Того ж дня з Афганістану вилетів останній літак з американськими силами.