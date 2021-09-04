Вимагаємо неупередженого розслідування: Дещиця про вбивство українця в Польщі

Посольство України найближчим часом направить Міністерству закордонних справ Польщі ноту протесту щодо смерті українця, 25-річного Дмитра Нікіфоренка після його затримання поліцією в місті Вроцлав.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, офіційний Київ буде вимагати проведення неупередженого та швидкого слідства, а також залучення причетних осіб до відповідальності.

Він також пообіцяв, що очікує отримання українською стороною інформації про результати розслідування інциденту.

Дещиця зазначив, що справа перебуває на контролі українських дипломатів, зокрема співробітників Генерального консульства України в Кракові, оскільки смерть українця викликала значний резонанс навіть у самій Польщі.

Нагадаємо, Нікіфоренко помер 30 липня після застосування неадекватної сили з боку польських поліцейських.

В Окружний прокуратурі в місті Свидниця, яка веде справу, повідомили, що правоохоронці очікують результатів ряду експертиз, зокрема аудіовізуальної та оцінки щодо техніки і тактики дій поліцейських.

Крім того, негайного розслідування дій правоохоронців вимагали навіть депутати польського Сейму. У свою чергу комендант поліції у Вроцлаві 1 вересня відсторонив від виконання обов’язків чотирьох поліцейських, які 30 липня затримували українця. Стосовно двох із них почалася процедура звільнення.