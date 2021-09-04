Таліби вбили 17 осіб, влаштувавши переможну стрілянину в Афганістані

Бойовики терористичної організації Талібан відсвяткували захоплення афганської провінції Панджшер стріляниною в повітря.

Через дії терористів як мінімум 17 людей загинули, десятки отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Таліби оголосили про захоплення Панджшеру ще третього вересня, проте представники опозиції, які називають себе Північним альянсом, заперечують відповідну інформацію.

За словами лідера Фронту національного опору Афганістану Ахмада Масуда, бойові дії в афганській провінції тривають.

Таліби отримали серйозний опір з боку угруповання, що виступає проти захоплення країни терористичною організацією.

Поранення через дії талібів отримала як мінімум 41 особа. Постраждалих госпіталізували до найближчих лікарень. Інформація про стан поранених не уточнюється.

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Фронт національного опору Афганістану засудив дії бойовиків Талібану, пообіцявши дати жорстку відсіч.

Джерело: TOLO News