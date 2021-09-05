Таліби зобов’язали жінок носити нікаб в університетах і коледжах

Представники радикального угруповання Талібан в Афганістані зобов’язали жінок, які навчаються в приватних університетах і коледжах, під час занять носити нікаб – мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, з вузьким прорізом для очей.

Таке рішення таліби озвучили напередодні нового навчального року, що в Афганістані починаєься 6 вересня.

Заняття тепер проводитимуть окремо для чоловіків і окремо для жінок, а якщо це неможливо, частина приміщення, де знаходяться студенти-жінки, повинна бути огороджена завісою.

Таліби розпорядилися, щоб заняття для учнів жіночої статі вели або викладачі жінки, або – літні чоловіки з хорошою репутацією щодо поведінки.

Таліби також наполягли на окремому вході для жінок взаклади освіти. Також вони веліли вжити заходів, щоб учні обох статей не перетиналися в перервах між заняттями і при виході з навчальних закладів.

Правила відвідування університетів таліби зробили більш жорсткими. Наприклад, як наголошується в повідомленнях, останніми роками в Кабулі мало хто носив нікаби: головні убори такого типу були поширені, в основному, у віддалених сільських районах Афганістану.

Водночас таліби пішли на поступки в порівнянні зі своїм перебуванням при владі в 1990-х роках, коли жінкам часто доводилося носити навіть не нікаби, а бурки. Їм дозволялося отримувати тільки саме базову освіту і повністю заборонялося виходити з дому без супроводу родича чоловічої статі.

Додамо, що через 48 годин після того, як таліби взяли під контроль Кабул, жінки-репортери з приватних телеканалів, таких як Tolonews, Ariana News, Kabul News, Shamshad TV та Khurshid TV, наважилися відновити роботу в ефірі. Але керівники ЗМІ швидко виявили, що співробітниць переслідують.