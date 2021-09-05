Це призведе до розколу: Столтенберг пояснив, чому не можна створювати армію ЄС

Створення Європейським Союзом збройних сил, незалежних від Сполучених Штатів Америки, призведе до розколу в НАТО.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.
– Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але вони не зможуть замінити НАТО. Ми повинні бути впевнені, що Європа і Північна Америка є єдиним цілим. Будь-яка спроба послабити зв’язок між Північною Америкою і Європою не тільки послабить НАТО, але і розділить Європу, – сказав він.
Столтенберг також зазначив, що вся міжнародна спільнота, включаючи Росію і Китай повинні зробити все можливе, щоб Афганістан не став розсадником міжнародного тероризму.
– Ми повинні зробити все не могли вільно діяти, готувати, організовувати, планувати і фінансувати нападу на наші країни, – зазначив резюмував генсек НАТО.
Нагадаємо, в червні у Великій Британії відбувся саміт лідерів Великої сімки, на якому керівники США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії засудили агресивну політику Кремля.
Вони закликали Росію відвести війська і техніку від східних кордонів України і деокупувати Крим.
Крім того, G7 зажадали від Москви знизити напруженість і діяти відповідно до міжнародного законодавства.