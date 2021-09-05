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Абрамова Юлія |

Військові бунтівники заарештували президента Гвінеї

Військові бунтівники заарештували президента Гвінеї

У столиці Гвінеї Конакрі після перестрілки і вибухів біля президентського палацу військові заколотники заарештували президента Альфа Конде.

У неділю вранці в місті, а також на сусідньому острові Калум, де знаходиться президентський палац, у перестрілці загинули щонайменше п’ятеро військовослужбовців.

– На вулицях триває стрілянина. Солдати, явно незадоволені, спустошують магазини своєї зброї, в той час як жителі Калума залишаються замкненими, заляканими і стурбованими, – писали місцеві ЗМІ сьогодні вранці.

Пізніше лідери бунтівників оприлюднили перші кадри арешту президента Гвінеї.

Державний переворот очолюють члени групи спецназу (GPS) – елітного підрозділу армії. Полковник Мамаду Думбуя керує операцією.

Думбуя – колишній легіонер французької армії, якого відкликали до Гвінеї, щоб очолити підрозділ. В останні місяці його бажання наділити повноваженнями GPS від Міністерства оборони викликало недовіру.

Військові бунтівники заарештували президента Гвінеї

Наразі лідер заколотників в Гвінеї оголосив, що уряд розпущено, дію конституції скасовано, а кордони країни закрито.

Зазначимо, що це не перший раз, коли президент Альфа Конде стикається зі спробою путчу. У 2011 на його будинок напали військові.

Прийшовши до влади в 2010 році, Альфа Конде був переобраний в 2020 році на третій термін після спірної поправки до конституції.

Влада Гвінеї офіційно не прокоментувала цей інцидент.

Джерело: Jeune Afrique

Фото: Getty Images

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