Військові бунтівники заарештували президента Гвінеї

У столиці Гвінеї Конакрі після перестрілки і вибухів біля президентського палацу військові заколотники заарештували президента Альфа Конде.

У неділю вранці в місті, а також на сусідньому острові Калум, де знаходиться президентський палац, у перестрілці загинули щонайменше п’ятеро військовослужбовців.

????????????????????- Il y’a actuellement Un Coup d’état en Guinée la situation est très tendue dans la capitale Conakry, notre équipe nationale marocaine ce trouvent là-bas. pic.twitter.com/XLb4wOqHyG — Maroc Project (@Marocproject) September 5, 2021

– На вулицях триває стрілянина. Солдати, явно незадоволені, спустошують магазини своєї зброї, в той час як жителі Калума залишаються замкненими, заляканими і стурбованими, – писали місцеві ЗМІ сьогодні вранці.

Пізніше лідери бунтівників оприлюднили перші кадри арешту президента Гвінеї.

Державний переворот очолюють члени групи спецназу (GPS) – елітного підрозділу армії. Полковник Мамаду Думбуя керує операцією.

Думбуя – колишній легіонер французької армії, якого відкликали до Гвінеї, щоб очолити підрозділ. В останні місяці його бажання наділити повноваженнями GPS від Міністерства оборони викликало недовіру.

Наразі лідер заколотників в Гвінеї оголосив, що уряд розпущено, дію конституції скасовано, а кордони країни закрито.

Зазначимо, що це не перший раз, коли президент Альфа Конде стикається зі спробою путчу. У 2011 на його будинок напали військові.

Прийшовши до влади в 2010 році, Альфа Конде був переобраний в 2020 році на третій термін після спірної поправки до конституції.

Влада Гвінеї офіційно не прокоментувала цей інцидент.

Джерело: Jeune Afrique