Суд Мінського району білоруської столиці оголосив вирок опозиціонерам Марії Колесниковій та Максиму Знаку.

Колесникова отримала 11 років колонії, а Знак – 10 років позбавлення волі. Обвинувачення просило для обох по 12 років за ґратами.

Маша в наручниках показывает сердечко pic.twitter.com/7TkAcoP59T — Виктор Бабарико (@viktar_babaryka) September 6, 2021

Обох визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: ч.1 с. 357 (змова з метою заволодіння владою), ч.3 ст. 361 (заклики до дій, що спрямовані на шкоду національній безпеці) та ч.1 ст. 361-1 (створення екстремістського формування).

Суд відбувся у закритому режимі. На засідання не допустили також родичів білоруської опозиціонерки.

Відповідно до рішення суду, Колесникова відбуватиме покарання у колонії загального режиму, а Знак – посиленого режиму. Колесникова та Знак не визнали свою провину.

Марію Колесникову викрали 7 вересня 2020 року у центрі Мінська. Її намагалися депортувати з країни, але вона знищила свій паспорт. Два дні її місцеперебування було невідоме.

9 вересня батько опозиціонерки повідомив, що Марію заарештували – вона перебуває в СІЗО №1 і є підозрюваною у справі про спробу захоплення влади.

Джерело: Наша Ніва