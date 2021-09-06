У Греції після руйнівних пожеж створили міністерство кліматичної кризи

Уряд Греції створив міністерство кліматичної кризи після серії руйнівних лісових пожеж, що осягнути країну улітку.
Відомство очолить Христос Стіліанідес, який раніше був європейським комісаром з гуманітарної допомоги і антикризовим заходам.
– Я прийняв посаду з повним усвідомленням тих викликів і випробувань, які прийдуть разом з нею, – заявив Стіліанідес.
За словами очільника, наслідки зміни клімату наздогнали людей, тож зволікання сприятиме серйозним змінам.
– Запобігання стихійних лих і готовність до них – найефективніша зброя, яке у нас є, – додав Стіліанідес.
На цій посаді він буде керувати гасінням пожеж і завідувати наданням допомоги при стихійних лихах, а також відповідатиме за політику адаптації до підвищення температури в результаті зміни клімату.
Через аномальну спеку в серпні цього року Греція постраждала від декількох сотень лісових пожеж. В результаті численних загорянь загинули як мінімум три людини. Влада країни повідомила, що пожежі стали результатом найсильнішої хвилі спеки за останні десятиліття.
Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс назвав пожежі у Греції найбільшою екологічною катастрофою, яку країна бачила за останні десятиліття.