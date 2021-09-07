У Вроцлаві відбувся мітинг з вимогою розслідувати смерть українця

Українська діаспора у Вроцлаві провела мітинг, на якому люди вимагали від поліції розслідувати обставини загибелі 25-річного Дмитра Нікіфоренко в витверезнику.

Акція пройшла в неділю, 5 вересня, повідомляють організатори на сторінці заходу в соціальній мережі Facebook.

Крім того, учасники протесту вимагали відставки голови місцевої поліції, щоб подібні ситуації надалі ніколи не повторювалися.

Активісти використовували такі гасла як: Зупинимо вбивць з поліції, У вас на руках кров, Я не хочу боятися поліцейських, а також кричали ганьба і бандити.

Акція пройшла без сутичок з поліцією. На ній брали участь люди різного віку.

Активісти пообіцяли, що протести будуть регулярними доти, поки українцям у Польщі не буде гарантована безпека.

Нагадаємо, раніше міністерство внутрішніх справ Польщі висунуло вимогу провести ретельне розслідування вбивства 25-річного українця після його затримання поліцією у Вроцлаві.

Крім випадку з українцем глава МВС Мацей Вонсік також прокоментував смерть 34-річного поляка в Любіні після затримання силовиками.

Він пообіцяв, що всі винні будуть покарані, а подробиці розслідування цих випадків будуть оприлюднені.