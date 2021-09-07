Вперше після виведення військ: США евакуювала чотирьох громадян сушею

Сполучені Штати Америки сприяли першої з моменту виходу військ з Афганістану операції по евакуації своїх громадян сушею.

Про це в понеділок, 6 вересня, журналістам повідомив неназваний високопоставлений чиновник Державного департаменту.

За його словами, з Афганістану було вивезено четверо американців.

– Це перша наземна евакуація за сприяння Державного департаменту. Таліби знали про неї і не перешкоджали безпечному виїзду людей, – зазначив він.

Він також Чиновник не назвав країну, в яку американці були евакуювали.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів в Катар, який раніше став головним посередником між Заходом і бойовиками терористичної організації Талібан.

Він планує домовитися підтримки при евакуації американців і афганців з групи ризику з країни.

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна зробить все можливе для евакуації своїх громадян, які залишилися в Афганістані і хочуть його покинути.

За його словами, нові списки українців, які вийшли на зв’язок вже після закінчення евакуації.

Єрмак додав, що вже готуються додаткові літаки, які полетять до Афганістану.