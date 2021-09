Ізраїль атакував об’єкти ХАМАС у секторі Гази

Ізраїльська армія завдала ударів по кількох цілях у секторі Гази у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю через повітряні кулі із запальною сумішшю.

As Israelis prepared to celebrate the Jewish New Year today, Hamas launched arson balloons and ignited fires in Israel with the intention of terrorizing civilians.

In response, we struck a Hamas rocket manufacturing site and military compound in Gaza.

