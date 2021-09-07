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Марія Степанюк |

Ізраїль атакував об’єкти ХАМАС у секторі Гази

сектор Гази

Ізраїльська армія завдала ударів по кількох цілях у секторі Гази у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю через повітряні кулі із запальною сумішшю.

— Тоді, коли ізраїльтяни готувалися відсвяткувати сьогодні єврейський Новий рік, ХАМАС запустив повітряні кулі із запальною сумішшю і розпалив пожежі в Ізраїлі.

У відповідь ми нанесли удари по заводу ХАМАС з виробництва ракет та військовому комплексу в Газі, – йдеться у повідомленні армії Ізраїля у Twitter.

Однією із цілей був бетонний завод у Хан-Юнісі. Військові заявили, що бетон, який там виготовляється, використовуються для мережі підземних тунелів ХАМАС.

У повідомленні зазначається, що атаковані Ізраїлем цілі були розташовані в центрі житлового району в секторі Гази поруч з культурними об’єктами, мечетями і водним спорудою.

6 вересня в регіональній раді Шаар-ха-Негев спалахнули три пожежі. Вони стали наслідком випущених повітряних куль із запальною сумішшю.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході перейшов у гарячу фазу в травні 2021 року. Сторони завдали сотні взаємних ударів, що ознаменувало найтяжче загострення в регіоні з 2014 року.

Причиною конфлікту стало рішення ізраїльської влади виселити поселення палестинців зі східного Єрусалиму.

Джерело: The Jerusalem Post

Фото: Getty Images

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