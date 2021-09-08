США не планують поспішати з можливим визнанням нового уряду Афганістану

Сполучені Штати Америки поки не збираються офіційно визнавати новий уряд Афганістану, сформований рухом Талібан.

Вони вирішили спочатку спостерігати за розвитком ситуації в країні. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

– Немає жодного поспіху з визнанням. Це буде сплановано залежно від того, які кроки робитиме Талібан. Світова спільнота, зокрема США, спостерігатимуть, чи дозволять таліби американським громадянам і громадянам інших країн залишати Афганістан, чи дозволять вони доставляти гуманітарну допомогу, і як поводитимуться з жінками і дівчатками у країні, – пояснила вона.

7 вересня стало відомо, що рух Талібан сформував новий уряд Афганістану. Головою кабінету талібів став Мухаммад Хасан Ахунд, його перший заступник – мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем’єр-міністра – Мавлаві Абдул Салам Ханафі.

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен допустив співпрацю з угрупованням Талібан, яке захопило владу в Афганістані. Він зазначив, що для цього потрібно дотримуватися низки умов.

Зокрема, таліби повинні дотримуватися зобов’язань у забезпеченні свободи пересувань, поваги прав усіх афганців і формування інклюзивного уряду.