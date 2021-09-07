Організація об’єднаних націй стурбована важкими умовами, в яких змушені перебувати мігранти на кордоні Польщі та Білорусі.

Про це у своєму повідомленні зазначає Міжнародна організація з міграції.

Занепокоєння агентства ООН викликають передусім “жахливі умови”, у яких живуть нелегальні мігранти та відсутність адекватного доступу до притулку для тих, хто шукає міжнародного захисту і допомоги.

Зазначається, що застряглі на кордоні між країнами мігранти мають обмежений доступ навіть до питної води, а також до медичної допомоги та нормального житла.

– Продовження цієї неприйнятної ситуації є серйозною загрозою для життя і здоров’я мігрантів. МОМ закликає держави забезпечити добробут людей та права людини, зокрема гідність і гуманне поводження, та надати гуманітарний доступ всім мігрантам, які потребують допомоги, – йдеться у повідомленні.

Мігранти з Білорусі

Потоки нелегалів із Сирії та Ірану направились до Євросоюзу з Білорусі після скандальної заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що “вони більше не будуть стримувати мігрантів та наркотики”.

Через потужний наплив мігрантів Литва оголосила, що починає будувати на кордоні стіну для їх стримування. Польща оголосила режим надзвичайного стану на кордоні.

Джерело: МОМ