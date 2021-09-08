У Данії чоловіка відправили за ґрати за погрози прем’єр-міністру у соцмережах

У Данії чоловіка засудили до 50 діб за ґратами за погрози на адресу прем’єр-міністра країни Метте Фредріксен.

52-річний чоловік із Брондбю влаштував онлайн-стрім зі свого мобільного, в якому висловлював погрози очільниці уряду. Потім ролики із погрозами були опубліковані на YouTube.

— Цей вирок демонструє, що погрози, зокрема в інтернеті, це дуже серйозно, – сказала прокурор поліції Західного регіону Копенгагена Мішель Ліндегаард.

Після рішення суду його телефон конфіскували.

За словами прокурора, чоловік у суді в Глострупі стверджував, що він сказав, що вб’є Метту Фредеріксен, жартома. Судді не повірили такому поясненню його вчинку.

Чоловіка засудили за статтею 119 Кримінального кодексу Данії. Обтяжуючою обставиною є те, що погроза адресувалася державному службовцю.

Вирок, який винесли 52-річному чоловіку, не може бути оскаржений у суді.

Джерело: Nord News