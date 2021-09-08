В італійському підручнику з географії знайшли спотворену інформацію про Україну, де її назвали частиною “російського регіону”. Це виявили у підручнику Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре для учнів середньої школи.

У книзі знайшли інформацію про такий собі “російський регіон”, до складу якого, на думку авторів книжки, входять Україна, Білорусь, Молдова та країни Балтії.

Тимчасово окупований РФ Кримський півострів на карті у підручнику показаний територією України, але населення півострова віднесли до Росії.

Посольство України в Італії вже відреагувало на спотворену інформацію щодо України та звернулося із закликом до Міністерства освіти Італії виправити недостовірну інформацію.

— В італійському підручнику з географії Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре для учнів середньої школи уважними читачами було виявлено спотворену інформацію щодо України та замовчування фактів російської агресії проти нашої держави. У своєму офіційному зверненні до Міністерства освіти Італії, Асоціації італійських видавців та безпосередньо видавництва вищезгаданого підручника посольство переконливо закликає виправити зазначену статтю, у свою чергу пропонуючи відкритість до співпраці у контексті надання авторам навчальних посібників правдивої інформації щодо подій в Україні, – повідомили у посольстві.

Там також звернулися до співвітчизників, щоб ті повідомляли про виявлені випадки фактів фальсифікації української історії та викривленої інформації щодо політичної ситуації в Україні шляхом надсилання листів на адресу emb_it@mfa.gov.ua з поміткою Фейкова інформація та прикріпивши необхідні додатки.

Скандал із сайтом Олімпіади-2020

Напередодні Олімпійських ігор-2020 на офіційному сайті змагань у Токіо оприлюднили неправильне зображення карти України, де між материковою частиною України та півостровом Крим позначений кордон.

Така карта з’являлася на сайті у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone.