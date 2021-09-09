Колишній президент Афганістану Ашраф Гані через три тижні після втечі з країни оприлюднив вибачення перед народом.

Свій від’їзд екс-очільник країни називає найскладнішим рішенням у житті, але вірить, що це був єдиний спосіб зберегти Кабул та врятувати життя 6 млн жителів.

– Я виїхав з палаца, щоб не повторилася громадянська війна 1990-х років, – зазначив він.

Ашраф Гані наголосив, що 20 років працював для того, щоб Афганістан став демократичною, успішною та суверенною країною.

Однак глибоко шкодує, що завершення його правління схоже на те, яке було в попередників.

Спростував Ашраф Гані й звинувачення в тому, що його поїздка до ОАЕ коштувала близько $169 млн.

– Ці звинувачення повністю й категорично неправдиві. Корупція – це чума, яка десятиліттями вражала нашу країну, і боротьба з нею була в центрі моїх зусиль на посаді президента, – заявив екс-очільник Афганістану.

За його словами, він разом із дружиною був скрупульозний у фінансових питаннях і публічно декларував свої активи. Дані про кошти його дружини також оприлюднені.

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM — Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8, 2021

Щоб довести правдивість своїх заяв, закликає до офіційного аудиту чи фінансового розслідування під егідою ООН або будь-якого іншого незалежного органу.

– Мої помічники також готові представити свої фінанси до публічного аудиту й закликатимуть зробити те саме інших колишніх високопосадовців та політичних діячів, – запевнив Ашраф Гані.

У своєму прямому зверненні у Facebook 18 серпня Гані заявляв, що покинути Афганістан його закликала група безпеки, оскільки існувала реальна ймовірність того, що його захоплять і вб’ють.

15 серпня угруповання Талібан захопило всі великі населені пункти Афганістану та столицю Кабул.

Президент Ашраф Гані подав у відставку й залишив країну.

Після захоплення палацу глави держави офіційний представник політофісу Талібану Мухаммед Наїм повідомив про закінчення війни в Афганістані.

Іноземні країни почали масову евакуацію громадян.

Контроль аеропорту в Кабулі та повітряного руху в ньому США припинили 31 серпня. Того ж дня з Афганістану вилетів останній літак з американськими силами.

8 вересня члени радикального ісламського руху Талібан офіційно запросили на церемонію інавгурації нового уряду Афганістану представників Росії, Китаю, Пакистану, Туреччини, Катару та Ірану.

Джерело: Ashraf Ghani