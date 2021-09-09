У Франції розпочався судовий процес у справі про теракти 2015 року

У Парижі розпочинається наймасштабніший процес за всю історію французького правосуддя. Це справа про теракти 2015 року. Тоді загинуло 130 людей.

У середмісті столиці Франції патрулюють сотні поліцейських автомобілей та кілька тисяч правоохоронців.

У місті остерігаються нових терактів, приурочених до найбільшого в історії Франції процесу проти трероризму.

Спеціально для його проведення в Паризькому палаці правосуддя збудували нову залу на 550 осіб.

Головний обвинувачений – Салах Абдеслам. Він особисто привіз своїх спільників до театру Батаклан, де вони розстріляли більше 80-ти глядачів.

Стефан Тутлуян того вечора теж був у залі. Він прийшов на концерт свого улюбленого рок-гурту і став одним із понад сотні заручників.

– Під час тих подій протягом 2,5 годин ми не знали, що з нами буде. Моє життя від мене не залежало. Мене могли вбити щохвилини. У цю мить я думав, як багато речей я не встиг зробити, марнуючи час на дрібниці, – ділиться Стефан.

Майже в той час один із терористів підірвав так званий пояс шахіда біля футбольного стадіону, де грали збірні Франції та Німеччини.

Ще шість нападів скоїли на бари та ресторани в середмісті Парижа.

Того вечора від рук терористів загинуло 130 людей, здебільшого молодь. Парижанка Домінік Кілемоес втратила сина.

Він сидів з друзями у барі, до якого увірвалися терористи й улаштували там стрілянину.

– Ми шукали Віктора увесь наступний день, це була субота, а знайшли лише в неділю. Нас викликали до моргу Інституту судмедекспертизи. Я знепритомніла, коли побачила його, – пригадує Домінік.

Суд заслухає 300 свідків, чиї рідні чи близькі загинули або постраждали під час нападів. Це лише незначна частина тих, хто подав позов.

Свідчення дасть і тодішній президент Франції Франсуа Олланд.

– Чого домагалися терористи? Вони хотіли завдати удару по нашому способу житті. Та найбільше вони хотіли розділити нас. Але 13 листопада не розділило нашу націю, тому я дуже пишаюся французами, – каже Франсуа.

Уже наступного дня після терактів ІДІЛ взяла відповідальність на себе. Обвинувачуваних 20 осіб.

12 із них загрожує довічне ув’язнення. Це найсуворіше покарання у Франції.