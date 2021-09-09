У Франції розпочався судовий процес у справі про теракти 2015 року

У Парижі розпочинається наймасштабніший процес за всю історію французького правосуддя. Це справа про теракти 2015 року. Тоді загинуло 130 людей.
У середмісті столиці Франції патрулюють сотні поліцейських автомобілей та кілька тисяч правоохоронців.
У місті остерігаються нових терактів, приурочених до найбільшого в історії Франції процесу проти трероризму.
Спеціально для його проведення в Паризькому палаці правосуддя збудували нову залу на 550 осіб.
Головний обвинувачений – Салах Абдеслам. Він особисто привіз своїх спільників до театру Батаклан, де вони розстріляли більше 80-ти глядачів.
Стефан Тутлуян того вечора теж був у залі. Він прийшов на концерт свого улюбленого рок-гурту і став одним із понад сотні заручників.
– Під час тих подій протягом 2,5 годин ми не знали, що з нами буде. Моє життя від мене не залежало. Мене могли вбити щохвилини. У цю мить я думав, як багато речей я не встиг зробити, марнуючи час на дрібниці, – ділиться Стефан.
Майже в той час один із терористів підірвав так званий пояс шахіда біля футбольного стадіону, де грали збірні Франції та Німеччини.
Ще шість нападів скоїли на бари та ресторани в середмісті Парижа.
Того вечора від рук терористів загинуло 130 людей, здебільшого молодь. Парижанка Домінік Кілемоес втратила сина.
Він сидів з друзями у барі, до якого увірвалися терористи й улаштували там стрілянину.
– Ми шукали Віктора увесь наступний день, це була субота, а знайшли лише в неділю. Нас викликали до моргу Інституту судмедекспертизи. Я знепритомніла, коли побачила його, – пригадує Домінік.
Суд заслухає 300 свідків, чиї рідні чи близькі загинули або постраждали під час нападів. Це лише незначна частина тих, хто подав позов.
Свідчення дасть і тодішній президент Франції Франсуа Олланд.
– Чого домагалися терористи? Вони хотіли завдати удару по нашому способу житті. Та найбільше вони хотіли розділити нас. Але 13 листопада не розділило нашу націю, тому я дуже пишаюся французами, – каже Франсуа.
Уже наступного дня після терактів ІДІЛ взяла відповідальність на себе. Обвинувачуваних 20 осіб.
12 із них загрожує довічне ув’язнення. Це найсуворіше покарання у Франції.