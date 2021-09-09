28-річного громадянина України, якого заарештували на території Польщі у 2020 році, екстрадували до Сполучених Штатів Америки.

За даними Міністерства юстиції, українського хакера звинувачують у зломі понад десятка тисяч комп’ютерів та продажу їхніх кодів доступу в Darknet (тіньової мережі, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення).

З 2016 року хакер міг контролювати ботнет – мережу комп’ютерів, які підпадають під вплив шкідливого програмного забезпечення. Водночас власники техніки можуть не знати про це.

За даними відомства, українець використав ботнет для розшифровки кодів доступу. Під час розмови зі спільником українець зазначив, що може вкрасти облікові дані щонайменше 2 тис. комп’ютерів за тиждень.

У 2017 році під час розмови з іншою людиною він сказав, що отримав паролі понад 20 тис. пристроїв. Після продажу в тіньовий мережі ці коди використовують для незаконної діяльності – наприклад, фінансового шахрайства або атак інших програм для подальшого вимагання.

Мережі на території США піддалися атаці програм-вимагачів, які зламували систему організації для шифрування даних з подальшим вимогою викупу в обмін на ключ дешифрування (секретного пароля, відомого тільки законному власнику ресурсу або техніки).