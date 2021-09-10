117 ізраїльтян допитають через підробку тестів на Covid-19 після повернення з Умані

117 громадян Ізраїлю, які повернулися з паломництва до Умані, підозрюються у підробці тестів на коронавірус.

Їх буде викликано на допит до Міністерства внутрішньої безпеки після того, як вони відбудуть обов’язкову самоізоляцію, повідомляє прес-служба відомства.

Хасидам загрожує кримінальне переслідування, значний штраф, а також позбавлення волі на строк до п’яти років.

Крім того, повідомляється, що до Ізраїлю повернулися 156 осіб, у яких було діагностовано коронавірус.

Ще близько 2 тис. змушені були залишитися на території України, оскільки перед вильотом вони здали позитивний тест на Covid-19.

Нагадаємо, до України прибули 29 тис. хасидів на святкування Рош га-Шана – Нового року за іудейським календарем.

Вони з 6 до 8 вересня здійснювали паломництво до Умані до могили рабина Нахмана з Брацлава.

Таким чином ультраортодоксальні іудеї святкували настання 5782 року за іудейським календарем.

Джерело: The Jerusalem Post