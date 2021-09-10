Виведення американських військ з Афганістану – це масштабна помилка, і викликає таке ж занепокоєння, як рішення США щодо Північного потоку-2.

Про це заявив екс-радник з нацбезпеки 45-го президента США Дональда Трампа – Джон Болтон під час форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming.

На думку Болтона, таке рішення адміністрації Байдена відображає частину думок його виборців і те, що стосується ставлення до Північного потоку-2.

– Рішення щодо Афганістану, яке Байден прийняв, не радячись ні з ким, було катастрофічно зроблено. Воно підриває ключову тезу, з якою Байден йшов на вибори 2020 року, про те, що його перемога стане поверненням до компетентного управління, – пояснив дипломат.

Водночас, як зазначив Болтон, такі кроки як рішення щодо Афганістану створюють дефіцит влади у тій країні. Цим можуть скористатися як сусідній Іран, так і Росія та Китай.

– Афганістан вже втрачено, неможливо повернути його ще раз. Тепер головне – унеможливити нові напади з боку Талібану, – сказав екс-радник.

10 вересня голова правління компанії Газпром Олексій Міллер заявив про завершення будівництва газопроводу Північний потік-2.

У липні 2021 року США та Німеччина уклали угоду щодо завершення будівництва ПП-2. Сторони домовилися вжити низку заходів у разі, якщо Росія використовуватиме газопровід як важіль впливу. Зокрема Берлін зобов’язався запровадити санкції.

Також лідери США та Німеччини домовилися сприяти продовженню контракту щодо транзиту газу через Україну до 2024 року.

На початку серпня дев’ять країн опублікували спільну заяву проти будівництва російського газопроводу. До ініціативи долучилися дипломати України, США, Польщі, Великої Британії, Чехії, Литви, Латвії, Естонії та Ірландії.