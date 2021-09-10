Може становити небезпеку: у Швеції батькам заборонили називати дитину Володимир Путін

Шведська податкова служба відмовила подружній парі з міста Лахольм, яка планувала назвати свою дитину Володимиром Путіним.

Відповідне рішення було винесено згідно зі шведським законодавством.

За його нормами, імена не повинні бути образливими або становити для їхніх носіїв небезпеку.

Крім того, не можна називати дітей іменами, які схожі на їхні прізвища.

Невідомо, який саме з цих принципів ліг в основу рішення про заборону, проте це вже далеко не перший випадок, коли відомство відхиляє подібні запити.

У Швеції всього налічується 1 413 чоловіків з ім’ям Володимир, і жодної особи на прізвище Путін.

Джерело: The Local

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