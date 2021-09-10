Наймасштабніший теракт в історії людства: у США розсекретили унікальні кадри

Секретна служба Сполучених Штатів Америки до 20-ї річниці наймасштабнішої терористичної атаки в історії людства вирішила опублікувати фотографії, які було знято 11 вересня 2001 року.

Більшість цих знімків досі були засекреченими.

На кадрах зафіксовано моменти після вибуху і руйнування Всесвітнього торгового центру.

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Крім того, на фотографіях зафіксовані рятувальники, поліцейські і лікарі, які в той страшний день намагалися врятувати якомога більше людських життів.

Також, опубліковано інтерв’ю співробітників служби, про події, які відбувалися в того дня.

Теракти 11 вересня

Нагадаємо, 11 вересня 2001 роки два авіалайнера Boeing-767 врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру з інтервалом в 17 хвилин. Від потужного удару і загорівся через вибух літаків пожежі обидві будівлі обвалилися.

В результаті атаки, відповідальність за яку взяла терористична організація Аль-Каїда загинули 2 977 осіб: 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2 606 відвідувачів нью-йоркських башт близнюків і 125 людей, що знаходилися в Пентагоні. Крім цього, були знищені 19 терористів.

У 2002 році Конгрес США ухвалив відзначатимуть 11 вересня як День патріота, а в 2009 році – ця дата також стала іменуватися як Загальнонаціональний день служіння і пам’яті.

Джерело: Секретна служба США

Фото: Секретна служба США