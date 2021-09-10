Трамп не зможе виграти наступні вибори через статус переможеного – Болтон

Програні вибори 2020 року закріплюють за Дональдом Трампом статус переможеного, що не дасть йому змоги виграти президентські вибори 2024 у США.

Про це заявив колишній радник з національної безпеки 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон під час міжнародного форуму YES-Brainstorming.

– Так, перемога в нього була вкрадена, проте у свідомості суспільства він залишатиметься тим, хто програв президентські вибори. А це унеможливлює його перемогу на наступних виборах навіть у випадку, якщо Трамп знову піде від Республіканської партії, – сказав Болтон.

Також, на думку Болтона, попри заяви Трампа про плани балотуватися на наступних виборах, не виключено, що він згодом від них відмовиться.

Нагадаємо, попередній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не зміг посісти президентський пост вдруге, оскільки здобув 232 голоси виборців проти 306 голосів Джо Байдена.

Трамп так і не визнав перемоги Байдена і назвав ці вибори найбільш корумпованими в історії США.

Він навіть подав низку позовів, щоб оскаржити перемогу свого політичного опонента.