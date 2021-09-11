Росія сприяє атакам Сербії на Чорногорію – президент Джуканович

Російська Федерація сприяє атакам так званого сербського світу на державність Чорногорії.

Таку думку висловив президент країни Міло Джуканович в інтерв’ю місцевим ЗМІ.

– Ми не можемо дозволити собі змінити світський статус держави. Це не церковне питання, а політичний. Церква Сербії не суб’єкт, а всього лише один з інструментів держави., – сказав він.

За словами політика, Чорногорія недавно піддалася однією з найсерйозніших атак за всю свою історію.

Він зазначив, що загроза надходить із багатьох рівнів: зокрема, під сумнів ставиться європейська перспектива країни і її національна ідентичність.

Джуканович наголосив, що у випадку, якщо чорногорський народ перестане існувати – не буде необхідності і у існуванні незалежної Чорногорії.

Політик також зазначив, що втрата Чорногорії призведе до краху проекту Великої Сербії, що також суперечить російським інтересам на Балканах.

Фото: Прес-служба президента Чорногорії