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Юлія Захарченко |

Україна повинна залишатися транзитером газу після запуску Північного потоку-2 – Меркель

ангела меркель

Україна повинна залишатися країною-транзитером газу після запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час конференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. За її словами, на це націлена угода з США.

Вона також обговорила з польським політиком потенційні рішення, пов’язані зі зміною позиції США щодо газопроводу РФ.

Російський Газпром планує ввести Північний потік-2 в експлуатацію до кінця цього року. Будівництво проекту вже завершили вчора, 10 вересня.

Північний потік-2 – це проект російського газопроводу, який проходитиме через економічні зони та територіальні води п’яти країн – Данії, Німеччини, Росії, Фінляндії та Швеції.

Голова Нафтогазу України Юрій Вітренко вважає, що санкції США проти Північного потоку-2 ще можуть заблокувати роботу газогону. У разі запровадження обмежень європейські компанії не купуватимуть газ.

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Фото: Офіс президента

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