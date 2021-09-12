ФБР розсекретило документ з терактів 11 вересня 2001 року, в якому зазначено на логістичну підтримку для двох саудівських викрадачів літаків.

З опублікованих даних випливає, що терористи підтримували контакти із співвітчизниками в США, але немає доказів того, що чиновники з Саудівської Аравії мають причетність до теракту.

ФБР оприлюднило стислий виклад інтерв’ю зі своїм джерелом, який знаходився на зв’язку з людьми, які контактували з викрадачами.

Документ розсекретили після указу президента США Джо Байдена. Раніше сім’ї жертв терактів шукали докази того, що саудівські чиновники підтримували викрадачів літаків і подали позов до Ер-Ріяду з вимогою компенсувати завдані збитки. Вони також заперечували проти присутності Байдена на траурних заходах, поки інформація про події не буде загальнодоступною.

Уряд Саудівської Аравії заперечував свою причетність до терактів і підтримало розсекречення документів, щоб покінчити з необгрунтованими звинуваченнями. При цьому представник родичів жертв Джим Крайндлер вказав, що опубліковані відомості підтверджують те, що терористична організація Аль-Каїда діяла в США за активної підтримки Саудівської Аравії.

Комісія, що розслідувала теракти 11 вересня 2001 року прийшла до висновку, що ні уряд Саудівської Аравії, ні високопоставлені чиновники держави не допомагали в поведінці атак. Однак у доповіді зазначалося, що окремі організації, пов’язані з Саудівською Аравією могли направляти гроші терористам.

Теракт 11 вересня став найбільшим в історії за кількістю жертв та початком епохи терактів у світі. Планета змінюється, безпека польотів стає пріоритетом номер один. У США навіть створюють адміністрацію безпеки транспорту.

Джерело: Associated Press