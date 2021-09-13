Уночі сектор Гази влаштував обстріл ракетами ізраїльських мирних жителів.
Система повітряної оборони Залізний купол перехопила ракету.
תיעוד בכלי התקשורת הפלסטיניים: תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה@ItayBlumental pic.twitter.com/vxkMJwEm3G
— כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021
Обстріл із сектора Гази триває третю ніч поспіль.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала удару по чотирьох об’єктах ХАМАСу, які використовувалися для військової підготовки.
– Після другої ракети, випущеної терористами з Гази, наші винищувачі завдали удару по військовому посту ХАМАСу й кулемету, який використовувався для ведення вогню у бік Ізраїлю, – заявили в Армії оборони Ізраїлю.
7 вересня армія Ізраїлю також відповідала на обстріли повітряними кулями із запальною сумішшю, що спричинили три пожежі в регіональній раді Шаар-ха-Негев.
Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході перейшов у гарячу фазу в травні 2021 року. Сторони завдали сотні взаємних ударів, що ознаменувало найтяжче загострення в регіоні з 2014 року.
Причиною конфлікту стало рішення ізраїльської влади виселити поселення палестинців зі східного Єрусалиму.
Джерело: Israel Defense Forces
Фото: Israel Defense Forces