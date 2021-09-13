Уночі сектор Гази влаштував обстріл ракетами ізраїльських мирних жителів.

Система повітряної оборони Залізний купол перехопила ракету.

תיעוד בכלי התקשורת הפלסטיניים: תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה@ItayBlumental pic.twitter.com/vxkMJwEm3G — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021

Обстріл із сектора Гази триває третю ніч поспіль.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю завдала удару по чотирьох об’єктах ХАМАСу, які використовувалися для військової підготовки.

– Після другої ракети, випущеної терористами з Гази, наші винищувачі завдали удару по військовому посту ХАМАСу й кулемету, який використовувався для ведення вогню у бік Ізраїлю, – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

7 вересня армія Ізраїлю також відповідала на обстріли повітряними кулями із запальною сумішшю, що спричинили три пожежі в регіональній раді Шаар-ха-Негев.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході перейшов у гарячу фазу в травні 2021 року. Сторони завдали сотні взаємних ударів, що ознаменувало найтяжче загострення в регіоні з 2014 року.

Причиною конфлікту стало рішення ізраїльської влади виселити поселення палестинців зі східного Єрусалиму.

Джерело: Israel Defense Forces

Фото: Israel Defense Forces