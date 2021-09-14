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Валентина Летяк |

Байден скликає саміт лідерів чотирьох держав

Джо Байден

Президент США Джо Байден 24 вересня прийматиме у Білому домі перший саміт лідерів чотирьох країн.

– Президент Байден з нетерпінням чекає у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга, – повідомляє Білий дім.

Попередня зустріч такого рівня відбулася у березні, але онлайн, а саміт у вересні пройде у форматі офлайн.

Ця зустріч демонструє, що проблеми Індо-Тихоокеанського регіону є пріоритетом адміністрації Байдена у подоланні викликів XXI століття.

Головні теми майбутнього саміту: поглиблення зв’язків США з країнами цього регіону, зокрема просування практичної співпраці в таких сферах, як боротьба з коронавірусом, подолання кліматичної кризи, партнерство у сфері нових технологій та кіберпростору.

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Джерело: White House

Фото: Depositphotos

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